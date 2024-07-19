Жара провоцирует распространение птичьего гриппа среди людей

Экстремальная жара может стать основным фактором крупнейшей вспышки птичьего гриппа среди людей в США. Об этом сообщает The Guardian.

Издание отмечает, что случаи птичьего гриппа у людей зафиксированы в Колорадо у сотрудников птичьей фермы. Это первый случай, когда в США выявили сразу несколько случаев заболевания. Ранее, как утверждает The Guardian, причьим гриппов заболел один сотрудник молочной фермы.

На ферме в Колорадо рабочие забивали стаю кур-несушек, у которых был обнаружен вирус птичьего гриппа H5N1. Они ловили птиц по одной, сажали их в переноску и умерщвляли по несколько десятков за раз с помощью углекислого газа. «Это ручной, сложный и трудоемкий процесс», — заявила Жюли Готье из Службы инспекции животных и растений Министерства сельского хозяйства США (USDA).

The Guardian связывает заболевания птичьим гриппом у людей с условиями их работы. Сотрудники фермы выходили на работу в 40-градусную жару, при этом внутри курятников температура поднималась еще выше.

Нирав Шах, главный заместитель директора Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), рассказал, что из-за пота и огромных промышленных вентиляторов рабочие не могли держать свои защитные очки и маски плотно прижатыми к лицам. Вентиляторы также разбрасывали перья и мусор, которые могли переносить вирус.

Из 160 человек, работающих на ферме, у 60 развились симптомы. Пять тестов на птичий грипп оказались положительными или предположительно положительными. У остальных 55 рабочих был отрицательный результат на H5N1. У некоторых из них были диагностированы другие респираторные заболевания.

При этом Эрик Дибл, исполняющий обязанности старшего советника по реагированию на вирус H5N1 в Министерстве сельского хозяйства США, заявил, что рабочие продолжат забой кур, численность которых составляет 1,8 миллиона птиц, в течение следующих 10–14 дней.

«USDA считает очень важным, чтобы депопуляция кур продолжила останавливать распространение вируса и снижать вирусную нагрузку в окружающей среде. Если забой будет приостановлен, работникам все равно придется ухаживать за птицами и кормить их, что повысит риск их заражения», — сказал Дибл.

Кроме того, как пишет The Guardian, изменение климата провоцирует появление и более широкое распространение патогенов, в том числе путем миграции диких птиц.

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