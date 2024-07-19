Немецкого врача приговорили к смертной казни в Беларуси

Минский областной суд приговорил к смертной казни гражданина Германии медика Рико Кригера. Об этом сообщают проекты «Белорусский Гаюн», «МотолькоПомоги» и правозащитный центр «Весна».

По данным правозащитников, приговор был вынесен 24 июня 2024 года. В профиле Кригера на LinkedIn указано, что он работает в немецком «Красном Кресте». По данным «МотолькоПомоги», мужчине 30 лет. Ранее он работал специалистом по безопасности в отделе Госдепа США в Берлине.

Центр «Весна» позже сообщил, что мужчина работал медиком в полку имени Кастуся Калиновского. Это формирование украинской армии, в котором служат иностранные граждане, по большей части — беларусы.

Как пишет «Белорусский Гаюн», Кригеру предъявлены обвинения по статьям «незаконные действия в отношении огнестрельного оружия», «приведение в негодность транспорта или путей сообщения», «создание или участие в «экстремистских» действиях», «агентурная деятельность», «наемничество» и «акт терроризма». Проект отмечает, что в Германии у Кригера остался несовершеннолетний ребенок.

Как ранее писала «Весна» процесс по делу Кригера начался 6 июня. Это первый процесс в Беларуси по делу о наемничестве. В телеграм-канале движения сказано, что за намерение присоединиться к воинским украинской армии белорусов судят по статье об участии в вооруженном формировании на территории иностранного государства.

При этом правозащитникам неизвестна суть обвинения. В мае этого года «Весна» писала, что официальные ведомства ничего не сообщили об аресте по делу о наемничестве. Также неизвестно, был ли приговор обжалован и вступил ли он в законную силу.

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