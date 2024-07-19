Стали известны самые востребованные профессии в России 

В первом полугодии 2024 года самыми востребованными на рынке труда в России стали специалисты по продажам, рабочий персонал, а также специалисты по производству и сервисному обслуживанию оборудования и персонал в области строительства. Об этом пишет РБК, ссылаясь на исследования ПЭК и рекрутинговой платформы hh.ru

Так, за первые шесть месяцев этого года было размещено более миллиона вакансий для специалистов по продажам. Еще столько же — для рабочего персонала.

Также спросом у работодателей пользовались специалисты по производству и сервисному обслуживанию оборудования. Таких вакансий с начала года было 732 тысячи. Следом идут сотрудники в области строительства и недвижимости — 710 тысяч вакансий, а также и работники транспортно-логистической отрасли — 706 тысяч предложений.

При этом, как отмечает РБК, с января по июнь этого года сильнее всего рос спрос на домашний персонал (+55% год к году), сотрудников транспортно-логистической отрасли (+47%), рабочий персонал (+43%), сотрудников из гостинично-ресторанного бизнеса (+36%), и также специалистов по продажам (+32%).

В то же время, по подсчетам сервиса «Работа.ру», работодатели чаще всего испытывают нехватку разнорабочих, водителей, продавцов, слесарей, грузчиков и электриков. Аналитики отмечают, что в последний год также наблюдается дефицит кадров в страховании.

На этой неделе портал hh.ru сообщил, что страдающие от дефицита кадров российские компании активно ищут новых сотрудников в Африке. По данным рекрутеров, чаще всего российские наниматели ищут там продажников и IT-специалистов.

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