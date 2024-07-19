Литовский МИД обзавелся официальным котом

Министерство иностранных дел в Литве завело официального кота. Ему дали кличку Ранго. Об этом сообщил глава ведомства Габриэлюс Ландсбергис на своей странице в соцсети Х.

«Ранго был спасен с нашего заднего двора и немедленно повышен до официального кота Министерства иностранных дел Литовской Республики», — написал Ландсбергис. Он также опубликовал фотографию котенка темного окраса. Его пол не уточняется.

Как отмечает «Радио Свобода», традиция заводить официальных котов и держать их на «государственной службе» есть во многих европейских странах, в частности в Латвии. Там в 2011 году бывший мэр Риги Нил Ушаков приютил в городской ратуше двух котят. Местные жители путем голосования выбрали им имена Мурис и Кузя. Издание отмечает, что коты стали неофициальными символами города, их фотографировали для открыток и календарей.

Также традиция держать котов на госслужбе есть в Великобритании. До 2020 года на такой должности числился кот по кличке Палмерстон, которого взяли из приюта и назвали в честь главы британского МИД. Он работал в ведомстве четыре года и помогал бороться с грызунами.

В августе 2020 года кот «написал заявление» об отставке и «вышел на пенсию». «Мой фирменный ход: притворяться спящим, подслушивая все разговоры иностранных высокопоставленных лиц, станет большой потерей для нашей разведывательной деятельности. Но по мере того, как я становлюсь старше, мне нужно отойти от дипломатических обязанностей и насладиться временем для себя», — говорилось в «заявлении».

Другой официальный кот в Великобритании Ларри живет в резиденции британских премьер-министров в Лондоне на Даунинг-стрит. Его также взяли из приюта и назначили главным мышеловом резиденции. За 17 лет «службы» Ларри в стране сменились шесть премьер-министров.

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