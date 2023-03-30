Журналиста The Wall Street Journal Гершковича отправили в СИЗО. Он приехал в Екатеринбург, чтобы писать о ЧВК Вагнера, там ФСБ задержала его по подозрению в шпионаже

Лефортовский суд Москвы избрал меру пресечения 31-летнему гражданину США, журналисту The Wall Street Journal Эвану Гершковичу, и заключил его под стражу по подозрению в шпионаже (статья 276 УК). По этой статье ему может грозить до 20 лет лишения свободы. Журналиста отправили в СИЗО, вероятно, в «Лефортово».

Как сообщает «Медиазона», на заседание в Лефортовский суд приехал адвокат Даниил Берман с ордером на защиту Гершковича. Однако приставы сообщили ему, что «адвокат уже заявлен» — вероятно, речь идет о защитнике по назначению. Приставы также заблокировали крыло пятого этажа суда. На требование адвоката сообщить зал рассмотрения дела Гершковича и пусть его внутрь пристав из-за закрытой двери попросил вызвать Росгвардию, которая оттолкнула журналистов и Бермана.

О пропаже Эвана Гершковича стало известно утром 30 марта. Он приехал в Екатеринбург, чтобы написать текст о ЧВК Вагнера, и перестал выходить на связь 29 марта. Екатеринбургское издание «Вечерние ведомости» в этот же день сообщило, что их читатель стал свидетелем задержания или похищения человека у ресторана Bukowski Grill. Силовики в гражданском якобы завели человека в автобус, натянув ему на голову свитер, чтобы прохожим не было видно его лица.

Екатеринбуржец Ярослав Ширшиков, который сопровождал Гершковича в городе, рассказал, что задержанным мог быть Гершкович: «Мы с Эваном обедали в "Буковском". Совсем рядом не только мой офис, но и офис еще одного героя материала. Нетрудно предположить, что в малознакомом городе человек пойдет по знакомым местам, да?»

После новости об исчезновении РИА «Новости» со ссылкой на ФСБ сообщило, что против Гершковича заведено уголовное дело о шпионаже. В службе утверждают, что по заданию США журналист собирал информацию, составляющую гостайну, об одном из предприятий российского военно-промышленного комплекса. Источник «Медузы» среди западных журналистов сообщил, что Гершкович ездил в Нижний Тагил, где находится оборонное предприятие «Уралвагонзавод».

Главред издания «Вечерние ведомости» Владислав Постников сообщил Русской службе Би-би-си, что триггером приезда Гершковича в Екатеринбург стал конфликт создателя ЧВК Вагнера Евгения Пригожина с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. «Он спрашивал, как в Свердловской области относятся к Пригожину, говорил, что хотел съездить в Нижний Тагил и на кладбище, где похоронены члены ЧВК “Вагнер”, в городе Березовском под Екатеринбургом», — рассказал он.

О журналистских целях поездки Гершковича рассказывал и Ширшиков: «Просил знакомить не только с либералами, но и с "патриотами", хоть с сколько-то умными, кто не только клише из пропаганды говорит. Он хотел взять комментарий у начальника Дома офицеров, обращался в пресс-службу Центрального военного округа, ему сначала согласовали интервью, а потом резко отказали».

В The Wall Street Journal заявили, что «глубоко обеспокоены безопасностью» своего журналиста. Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков утверждает, что журналиста задержали «с поличным», не пояснив, о чем идет речь. Представитель МИД России Мария Захарова сказала, что «то, чем занимался в Екатеринбурге сотрудник американского издания The Wall Street Journal, не имеет отношения к журналистике»: «К сожалению, это не первый случай, когда статус "иностранного корреспондента", журналистская виза и аккредитация используются иностранцами в нашей стране для прикрытия деятельности, не являющейся журналистикой. Уже не первого известного западника "хватают за руку"».

Источники: «Медиазона», «Медуза», Русская служба Би-би-си, ТАСС

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