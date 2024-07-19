«Аэроэкспресс» до Внуково перестанет ходить

«Аэроэкспресс» перестанет перевозить пассажиров по маршруту «Киевский вокзал – аэропорт Внуково» с 1 августа этого года. Об этом сообщается в телеграм-канале перевозчика.

В сообщении сказано, что «Аэроэкспресс» во Внуково начал ходить в 2008 году и перевез более 30 миллионов пассажиров. Между вокзалом и аэропортом курсировали поезда «Ласточка», а весь маршрут занимал 33 минуты.

«За 16 лет работы [перевозчик] в полном объеме выполнил задачу по обеспечению транспортной доступности аэропорта Внуково, выстроив надежное и удобное железнодорожное сообщение между Киевским вокзалом и аэропортом», — утверждает пресс-служба «Аэроэкспресса».

Перевозчик намерен сосредоточиться на других маршрутах — в аэропорты Шереметьево и Домодедово. В частности с 1 июня «Аэроэкспресс» запустил автобусный маршрут от станции метро «Ховрино» до терминала D аэропорта Шереметьево. Маршруты поездов в эти аэропорты, по данным пресс-службы, останутся без изменений.

В телеграм-канале «Аэроэкспресса» также говорится, что пассажиры, которые купили билеты на поезда с отправлением после 1 августа, смогут их сдать и получить возврат средств.

Как отмечает «Коммерсантъ», железнодорожное сообщение между Курским вокзалом и Внуково сохранится, но перевозкой пассажиров займется Центральная пригородная пассажирская компания.

В сентябре прошлого года на Солнцевской ветке московского метро открыли станцию «Аэропорт Внуково». Остановка стала конечной желтой ветки. Она расположена рядом со станцией «Аэроэкспресса» и входом в аэропорт. «Коммерсантъ» добавил, что участок с двумя последними станциями Солнцевской ветки начали строить осенью 2019 года.

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