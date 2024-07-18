В Германии вылечили пациента с ВИЧ

Берлинская клиника «Шарите» сообщила, что во второй раз смогла вылечить пациента с вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ). Об этом сообщается в пресс-релизе на сайте клиники.

В сообщении говорится, что пациент, имя которого не называется, на протяжении пяти лет не проходил противовирусную терапию. За все это время у него не проявились симптомы болезни, и врачи заявили, что его иммунная система работает нормально.

«Период безвирусного наблюдения, составляющий более пяти лет, указывает на то, что вирус ВИЧ действительно может быть полностью удален из организма пациента. Поэтому мы считаем, что он излечился от ВИЧ-инфекции», — рассказал профессор Олаф Пенак.

При этом команда врачей использовала метод лечения, который отличался от предыдущих способов. Пресс-служба клиники отмечает, что 60-летний мужчина в 2009 году получил положительный результат теста на ВИЧ. В 2015 году ему также диагностировали острый миелоидный лейкоз (ОМЛ).

Специалисты «Шарите» решили трансплантировать пациенту стволовые клетки. Однако врачи не смогли найти подходящего донора с иммунитетом к ВИЧ, в ДНК которого были бы две копии мутантного гена CCR5. Из-за этого они подобрали донора, у которого была только одна копия нужного гена.

«Это означает, что исцеление, вероятно, происходит не из-за генетического состава CCR5 донора стволовых клеток, а скорее из-за того, что трансплантированные иммунные клетки донора уничтожили все ВИЧ-инфицированные клетки пациента», — объясняет эксперт по ВИЧ профессор Кристиан Геблер.

В пресс-релизе также отмечается, что на сегодняшний день известно о пяти случаях, когда люди смогли вылечиться от ВИЧ. Первый пациент также лечился в клинике «Шарите», его звали Тимоти Рэй Браун. Относительно еще одного пациента врачи ведут споры, поскольку с момента пересадки ему стволовых клеток прошло слишком мало времени. Всего в мире, по данным «Шарите», насчитывается 39 миллионов человек с ВИЧ, поэтому процент успешного лечения болезни остается крайне низким.

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