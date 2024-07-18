У россиян могут начать блокировать любые «подозрительные» транзакции

Росфинмониторинг должен получить полномочия по блокировке любых «подозрительных» транзакций россиян. Об этом глава ведомства Юрий Чиханчин заявил на пленарном заседании Совета Федерации, обратило внимание «Агентство».

По его словам, служба должна иметь право оперативно пресекать финансовые операции, когда есть подозрение, что совершается преступление. Как рассказали изданию юристы, наделение Росфинмониторинга подобными полномочиями может привести к полному уничтожению банковской тайны в России.

«Агентство» отмечает, что это не первая подобная инициатива. Так, в середине мая министр внутренних дел России Владимир Колокольцев просил Совет Федерации наделить полицию правом без решения суда блокировать счета во время предварительного следствия по уголовным делам.

В свою очередь, Росфинмониторинг в конце 2021 года предлагал наделить его правом без суда блокировать счета организаций и физических лиц, которые оплачивают организацию и проведение несогласованных публичных акций.

Если нынешняя инициатива Чиханчина будет претворена в жизнь, это может уничтожить институт банковской тайны в стране. Об этом «Агентству» заявил сотрудничающий с правозащитным проектом «Первый отдел» юрист Евгений Смирнов.

«Пока непонятен механизм блокировки переводов Росфинмониторингом, который хочет ввести глава этого ведомства. Какие основания для блокировки будут предусмотрены, какие платежи будут проверяться, в каком формате будет идти проверка? Введение еще одного инструмента контроля может усложнить проведение операциями пользователями и может повлечь еще большую прозрачность движения денег населения для государства, полностью уничтожив институт банковской тайны», — сказал он.

«Росфинмониторинг хочет стать более "силовым" ведомством <...> Сейчас Росфинмониторинг осуществляет координирующую функцию между разными органами государственной власти в части полномочий по противодействию легализации незаконно полученных доходов <...> Видимо, такое положение не устраивает Росфинмониторинг, которому хотелось бы иметь возможность напрямую влиять и отслеживать в режиме реального времени операции по счетам и давать директивные указания банкам, влезая уже в вотчину ЦБ России», — полагает юристка «ОВД-Инфо» Ева Левенберг.

В июле на рассмотрение Госдумы внесли законопроект, позволяющий вносить в список экстремистов и террористов Росфинмониторинга тех, кто совершил преступления по мотивам политической, религиозной, идеологической, расовой или национальной ненависти или вражды.

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