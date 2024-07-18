Священника обвинили в домогательствах спустя 17 лет после смерти

Французского аббата Пьера, который умер в 2007 году в возрасте 94 лет, обвинили в сексуализированном насилии и домогательствах спустя 17 лет после его смерти. Об этом сообщает Би-би-си.

Как пишет издание, аббат Пьер был одним из самых почитаемых деятелей во Франции, который занимался защитой прав бездомных. Он также основал движение по борьбе с бедностью «Эммаус». Би-би-си отмечает, что после смерти священника тогдашний президент Франции Жак Ширак сказал, что страна потеряла «выдающуюся личность, совесть, воплощение доброты».

На сайте движения опубликовано заявление, в котором сказано, что в период с конца 1970-х по 2005 год священник совершил сексуализированное насилие и домогательства в отношении семи женщин. Это были волонтеры и сотрудницы организации, а также женщины из близкого круга аббата.

Движение поручило компании Groupe Egaé, специализирующейся на предотвращении насилия, выслушать свидетельские показания и провести анализ. Как выяснилось в ходе расследования, одна из жертв была несовершеннолетней. В компании полагают, что могут быть и другие жертвы, однако там не могут оценить, сколько их.

«Для жертв и свидетелей неприемлемого поведения аббата Пьера была создана строго конфиденциальная система выслушивания свидетельств и оказания поддержки <...> Эти поступки кардинально меняют наше отношение к этому человеку, который был известен прежде всего своей борьбой с бедностью, нищетой и изоляцией», — говорится в заявлении «Эммауса».

Би-би-си отмечает, что газета Libération расценила скандал как часть нарушения «долгого обета молчания» католической церкви по поводу сексуализированного насилия, добавив, что до появления движения MeToo обвинения женщин остались бы неуслышанными.

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