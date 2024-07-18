Самый полный скелет стегозавра продали с аукциона за 44 миллиона долларов

Самый крупный и полный окаменелый скелет стегозавра продали на аукционе Sotheby's в Нью-Йорке за 44,6 миллиона долларов. Об этом пишет британская газета The Guardian. Издание отмечает: что проданный скелет стал самой ценной окаменелостью, проданной с аукциона.

Сумма, за которую продали скелет, в 11 раз превысила допродажную оценку специалистов. Останки динозавра, которые ученые прозвали «Апекс», в 2022 году нашел палеонтолог Джейсон Купер. Скелет обнаружили в округе Моффат американского штата Колорадо, неподалеку от города под названием Динозавр.

Окаменевший скелет стегозавра достигает 3,4 метра в высоту и 8,2 метра в длину от носа до кончика хвоста. Как отмечает издание, «Апекс» на треть больше, чем «Софи», которая считалась самым большим неповрежденным скелетом стегозавра до сих пор. Эти останки выставлены в Лондонском музее естественной истории.

Как сообщается, «Апекс» купил анонимный участник аукциона, который рассматривает возможность передачи его в аренду одному из американских музеев. Как пишет Guardian, после продажи покупатель воскликнул: «Апекс родился в Америке и останется в Америке!»

«Сегодня “Апекс” (в переводе с английского «вершина» — прим. “Холода”) оправдал свое название, став самой ценной окаменелостью, когда-либо проданной на аукционе», — заявила руководитель отдела науки и популярной культуры аукционного дома Sotheby's Кассандра Хаттон. Она отметила, что сотрудники аукционного дома в сотрудничестве с Купером готовили эту продажу с момента обнаружения окаменелости в Колорадо.

Как пишет Guardian, приблизительный возраст проданных останков стегозавра составляет около 150 миллионов лет. Из 319 костей, из которых состоит полный скелет динозавра этого вида, в «Апексе» сохранились 254.

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