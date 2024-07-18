Россия пригрозила развертыванием ядерного оружия в ответ на размещение американских ракет в Германии

Россия может развернуть ракеты «в том числе с ядерным вооружением» в качестве ответа на размещение американских ракет в Германии. Об этом, как передает ТАСС, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

«Я не исключаю никакие варианты», — сказал он, отвечая на вопрос о возможном развертывании ракет с ядерными боеголовками.

Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус в интервью Rheinische Post сообщил, что США готовятся к 2026 году разместить в Германии свои гиперзвуковые ракеты. При этом он отметил, что место размещения американского оружия в ФРГ пока не определено.

По словам Писториуса, речь идет «об обычных системах вооружений». Он также пояснил, что размещение американских ракет является ответом на дислокацию Россией оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» в Калининградской области.

В свою очередь, канцлер Германии Олаф Шольц, выступая на совместной с японским премьер-министром Фумио Кисидой пресс-конференции в Берлине, заявил, что эскалация конфликта в Украине и конфронтация России с НАТО из-за планов США разместить в ФРГ ракеты исключены.

Впервые о планах США разместить свое гиперзвуковое ракетное оружие в Европе стало известно на саммите НАТО в первой половине июля. Тогда представители Вашингтона уточнили, что речь идет о крылатых ракетах Tomahawk, SM-6 и гиперзвуковых ракетах. Они также добавили, что развертывание ракет будет иметь «эпизодический» характер.

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