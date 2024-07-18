Работа и одиночество россиян помогли увеличить продажи готовой еды

Совокупные продажи готовой еды в России в 2024 году вырастут на 38,8%, а их общий объем превысит триллион рублей. Об этом пишет газета «Коммерсантъ», ссылаясь на данные компании «Infoline-Аналитика».

Там сообщили, что объем продаж готовой еды в первые шесть месяцев 2024 года уже достиг 435 миллиардов рублей, что на 29% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Аналитики компании отмечают, что рост рынка готовой еды в 2017-2023 годах в среднем составлял 17% в год. При этом оборот кафе и ресторанов с сопоставимыми ценами вырастет в этом году на 8-10% до 4,9 триллиона рублей в год.

Гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров объяснил быстрый рост рынка готовой еды увеличением реальных доходов населения в сочетании с низким уровнем безработицы. У работающих россиян нет времени готовить еду, но есть деньги, чтобы покупать готовую.

«Коммерсантъ» приводит данные Росстата, согласно которым среднемесячная зарплата в России в марте 2024 года выросла на 21,6% год к году, до 87,7 тысячи рублей. В свою очередь, Бурмистров отметил, что в России становится больше домохозяйств из одного человека. По его словам, этот показатель вырос с 14 миллионов в 2010 году до 28,5 миллиона в 2023 году.

«Готовить чаще предпочитают семьи», — пояснил он. При этом он также обратил внимание на растущую популярность в России малогабаритных квартир, в которых кухонная зона часто бывает достаточно ограниченной. По данным «Дом.РФ», средняя площадь купленной россиянами квартиры за последние четыре года сократилась на 12%, до 43 квадратных метров. При этом почти четверть строящегося в стране жилья — это квартиры площадью до 35 квадратных метров.

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