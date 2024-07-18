Ученые обнаружили признаки жизни на Венере

Группа ученых из Англии, в которую входили Дейв Клементс из Имперского колледжа Лондона, Джейн Гривз из Кардиффского университета и Никку Мадхусудхан из Кембриджского университета, обнаружили на Венере два газа — фосфин и аммиак, которые могут указывать на присутствие форм жизни в облаках планеты. Об этом сообщает The Guardian.

Результаты исследования представили на национальном астрономическом совещании в городе Кингстон-апон-Халл в Англии. Ученые отметили, что на Земле аммиак вырабатывается в основном в результате биологической активности и промышленных процессов. Соответственно, по словам исследователей, его присутствие на Венере не может быть объяснено иными известными атмосферными или геологическими явлениями.

В отчетах ученых говорится, что наличие газов не является неопровержимым доказательством присутствия жизни на Венере, однако это усилит исследовательский интерес к планете и может указывать на то, что жизнь на Венере возникла и развивалась в прошлом планеты и сохранилась до наших дней в отдельных слоях атмосферы.

«Вполне возможно, что если в прошлом Венера пережила теплую и влажную климатическую фазу, то с наступлением глобального потепления [жизнь] эволюционировала, чтобы выжить в единственной оставшейся для нее нише — облаках», — рассказал доктор Дэйв Клементс.

Температура на поверхности Венеры достигает 450 градусов. Этого достаточно, чтобы расплавить свинец и цинк. Атмосферное давление на планете в 90 раз превышает земное, а также там есть облака серной кислоты. Однако примерно в 50 километрах над поверхностью температура и давление приближаются к земным условиям, и потенциально очень выносливые микробы могут там выжить.

Как пишет издание, на Земле фосфиновый газ вырабатывается микробами в условиях недостатка кислорода. При этом на каменистых планетах этот газ считается маркером жизни, поскольку он не может вырабатываться другими источниками, например, при извержении вулканов.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.