Младенец научился разговаривать на языке жестов и умилил интернет

Шестимесячная Джейн Маккалоу из Флориды научилась общаться на языке жестов. Видео ее «разговора» с бабушкой и дедушкой, Джессикой и Майклом Штульц, опубликовала мать девочки Мара на своей странице в TikTok.

Ролик уже набрал более 10 миллионов просмотров. «Обратите внимание, как она ждет своей очереди, чтобы подать ответный знак. Она пытается общаться!» — подписала видео Мара Маккалоу.

В интервью шоу «Доброе утро, Америка» на канале ABC женщина рассказала, что впервые увидела, как ее дочь общается со слабослышащими бабушкой и дедушкой на американском языке жестов, когда Джейн было четыре месяца.

«На самом деле это очень распространенное явление. Для младенцев, которые растут в семьях со слабослышащими или в семьях, где ежедневно используется американский язык жестов, лепет на языке жестов — это действительно нормально», — сказала Маккалоу. Она добавила, что в детстве она и ее брат тоже рано начали общаться на этом языке.

Мать девочки отметила, что Джейн с самого рождения была «очень внимательной и наблюдательной». Она живет в одном доме в Сент-Огастине с бабушкой и дедушкой, поэтому постоянно наблюдает общение на языке жестов. Женщина рассказала, что ее родители были «очень рады» видеть, как Джейн реагирует на их разговоры с ней.

«Думаю, многие уже знали, что младенцы могут использовать язык жестов до того, как заговорят, но то, что она лепечет на языке жестов, для многих вывело ситуацию на новый уровень», — рассказала Мара. Она также рассказала, что была сильно удивлена, что ее видео завирусилось в соцсетях. По словам Мары, ей приятно, что о языке жестов узнает больше людей.

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