Мэр засудил жену участника войны за слова о ценах на похороны

Мэр города Богданович Олег Нейфельд добился в суде моральной компенсации размером 25 тысяч рублей, которую должна будет оплатить местная жительница Ирина Костылева. Жена ушедшего воевать в Украину горожанина назвала мэра бандитом за передел рынка ритуальных услуг и рост стоимости похорон. О результатах разбирательства сообщила адвокат женщины Евгения Кротова.

Скоро копка могилы будет стоить 70 тысяч рублей, и жителям Богдановича придется брать кредиты на похоронные услуги, писала Ирина Костылева во «ВКонтакте» осенью 2023 года: «У нас идет рейдерский захват кладбища. И этому способствует наш мэр Нейфельд! <…> Наш мэр — это бандит, а бандиты любят много денег».

Олег Нефельд подал иск о защите чести и достоинства в городской суд, где написал, что после поста Костылевой у него «начались душевные волнения и переживания». Мэр утверждал, что стал «испытывать неудобство перед своими подчиненными, коллегами и членами семьи». Градоначальник просил присудить ему компенсацию размером 50 тысяч рублей. Но суд сократил сумму вдвое.

«Я такой же полноправный гражданин. И кто сказал, что в меня можно кидаться [эмоджи "кучка фекалий"]?» — прокомментировал мэр решение суда.

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В 2023 году Нейфельд сменил руководство муниципального учреждения «Мемориал». Телеграм-канал «Похоронный траст» тогда писал, что это было сделано в интересах екатеринбургского бизнесмена, учредителя ассоциации «Похоронные организации Урала» Дмитрия Хазова. Новое руководство начало поднимать цены, а жители Богдановича стали возмущаться их действиями.

Издание «МК-Урал» называло Олега Нефельда «чиновником-миллионером». На посту заместителя начальника управления Министерства культуры России по Приволжскому и Уральскому федеральным округам за последний полный год работы, в 2018 году, Нефельд задекларировал доход в размере 12 миллионов рублей.

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