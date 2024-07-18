Грузинский неонацист в костюме Санта-Клауса собирался травить детей конфетами

Министерство юстиции США предъявило обвинение в подстрекательстве к массовым убийствам гражданину Грузии Михаилу Чхиквишвили. Из сообщения Минюста следует, что 21-летний неонацист по прозвищу «Командир Мясник» планировал, что в рождественские праздники в Нью-Йорке одетый Санта-Клаусом человек пойдет раздавать отравленные конфеты «детям в еврейских школах» и «расовым меньшинствам».

Американские правоохранительные органы считают, что Чхиквишвили мог быть лидером движения Maniacs Murder Cult («Маньяки. Культ убийств»). ФБР, расследующее дело, считает, что в группировку входят представители восточноевропейских стран. В эту «международную экстремистскую группу» принимают по расовым мотивам, а участники «придерживаются неонацистской идеологии и пропагандируют насилие против расовых меньшинств, еврейской общины и других групп, которых считают „нежелательными“».

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Михаил Чхиквишвили с 2021 года, утверждает Минюст США, распространял в сети манифест под названием «Справочник ненавистника», где формулировал основные принципы движения. Он утверждал, что лично «убивал ради белой расы» и искал участников будущих «этнических чисток».

Чхиквишвили приехал в Нью-Йорк летом 2022 года и поселился дома у бабушки в Бруклине. Тогда же он начал искать сторонников. Среди сторонников оказался сотрудник ФБР под прикрытием. Осенью 2023 года неонацист стал рассказывать единомышленникам о подготовке атаки на Нью-Йорк. По словам Чхиквишвили, нападение должно было быть более масштабным, чем теракт Андерса Брейвика, который в 2011 году убил 77 человек.

Агент ФБР под прикрытием в своих показаниях рассказывал, что Чхиквишвили поделился подробными инструкциями по созданию и смешиванию смертельно опасных ядов. Именно этими веществами требовалось начинить конфеты для раздачи детям.

Михаил Чхиквишвили был задержан 6 июля в Молдове по ордеру Интерпола. Вскоре гражданину Грузии предстоит предстать перед судом присяжных Бруклина. В общей сложности, сообщила The Washington Post, подсудимому по совокупности обвинений грозит до 50 лет тюрьмы.

В 2022 году ФСБ сообщала об обысках у 187 участников «движений "Колумбайн" и "Маньяки. Культ убийств"». С 2023 года «М.К.У.» признано в России террористической организацией.

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