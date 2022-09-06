ФСБ отчиталась о обысках у 178 сторонников движений «Колумбайн» и «Маньяки; Культ убийств»

В 46 регионах России ФСБ пришла с обысками к 178 людям, которых в службе назвали «сторонниками движений "Колумбайн" и "Маньяки; Культ убийств"». У 30 из них якобы нашли «переписку с украинскими идеологами массовых убийств».

«В 46 регионах Российской Федерации проведены оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия в отношении 187 граждан России, участников интернет-сообществ сторонников идеологии массовых убийств, администрируемых модераторами террористического движения "Колумбайн" и украинской радикальной группировкой "Маньяки; культ убийств"», — говорится в сообщении ФСБ.

У тридцати из них якобы нашли «холодное оружие, средства связи, содержащие пропагандистские материалы террористического и экстремистского характера, переписку с украинскими идеологами массовых убийств и участниками националистических вооруженных формирований, а также фото- видеозаписи так называемых акций „прямого действия“, инструкции по их проведению с применением самодельных взрывных и зажигательных устройств на объектах органов власти, образования и транспортной инфраструктуры Российской Федерации».

Источник: ФСБ