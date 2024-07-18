Ученые создали говорящий за человека нейропротез

Исследователи из Тель-Авивского университета и Тель-Авивского медицинского центра Сураски создали речевой нейропротез, который позволяет человеку воспроизводить слова с помощью представления их по слогам. Об этом сообщает журнал Neurosurgery.

В отчете исследователей говорится, что протез искусственно формирует структурные блоки речи на основе высокочастотной активности в областях мозга, никогда ранее не использовавшихся для создания нейропротезов, а именно в передней поясной и орбитофронтальной коре, а также гиппокампе.

В эксперименте принимал участие 37-летний пациент с эпилепсией. Ему имплантировали глубинные электроды, которые получают сигналы от мозга. На первом этапе испытаний пациента попросили произнести с помощью нейропротеза два гласных звука. Ученые отмечают, что участник эксперимента смог заставить устройство воспроизвести звуки с точностью до 85%. В дальнейшем эти результаты улучшились.

«Это может открыть путь для новой стратегии имплантации нейропротеза на ранних стадиях заболеваний, например, бокового амиотрофического склероза, когда речь еще не нарушена», — отметили ученые. В этом случае, утверждают исследователи, аппарат сможет обучаться на основе живой человеческой речи и лучше воспроизводить ее в дальнейшем.

Подобные исследования проводились в 2021 году в Калифорнии. Тогда ученым удалось создать нейропротез, который тоже получал сигналы от мозга, но переводил их в текст на экране компьютера. Устройство могло различать около 50 слов. В эксперименте участвовал пациент-доброволец, который потерял способность говорить из-за обширного паралича.

Эдвард Чанг, профессор неврологической хирургии в UCSF и один из соавторов исследования, заявил, что технология впервые позволила генерировать полноценные предложения, основываясь только на мозговой активности человека.

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