ФСБ дадут доступ к данным военнослужащих без их согласия 

Федеральная служба безопасности может получить доступ к данным, которые содержатся в едином государственном реестре записей актов гражданского состояния (ЗАГС). Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на поправки к закону «Об актах гражданского состояния», одобренные комитетом Госдумы по безопасности и противодействию коррупции.

Речь идет о таких персональных данных, как регистрация рождения, смерти, заключения и расторжения брака, смены имени или, например, об установлении отцовства и о внесении изменений в эти записи.

Госагентства ТАСС и РИА «Новости» также пишут, что если поправки примут, то для обработки персональных данных военнослужащих и гражданского персонала ФСБ не понадобится их согласие. Как следует из поправок, предоставлять информацию спецслужбе будет Федеральная налоговая служба, которая является оператором госреестра ЗАГС.

«В целях обеспечения собственной безопасности органов федеральной службы безопасности персональные данные военнослужащих и гражданского персонала органов федеральной службы безопасности, в том числе их биометрические персональные данные, обрабатываются органами федеральной службы безопасности без согласия субъекта персональных данных», — говорится в документе.

Там также предлагается расширить понятие «профессиональной тайны органов федеральной службы безопасности» и включить в нее информацию, разглашение которой может создать условия, «препятствующие выполнению задач, возложенных на ФСБ России».

Согласно действующим правилам, информация из единого госреестра ЗАГС предоставляется МВД, ФНС, министерству здравоохранения, Росстату, Минцифры, Социальному фонду, Фонду обязательного медицинского страхования, а также избирательным комиссиям и комиссиям референдума.

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