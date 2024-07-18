Adidas обвинили в жажде получить монополию на полоски

Немецкий бренд спортивной одежды и обуви Adidas обвинили в угрозе креативной свободе модных дизайнеров из-за усилий компании по защите своих фирменных трех полосок. С обвинениями в адрес бренда выступил дизайнер одежды из Нью-Йорка Том Браун, который судится с компанией в Высоком суде Лондона, пишет газета Financial Times.

Поводом для судебной тяжбы стал выпуск принадлежащим Брауну люксовым брендом Thom Browne худи и толстовок с четырьмя полосами. Браун подал в суд на Adidas в попытке оспорить права этой компании на товарные знаки с тремя полосками.

Adidas подала встречный иск, утверждая, что продукция Thom Browne нарушает ее права на товарные знаки. Юристы немецкой компании заявили в суде, что одежда бренда нью-йоркского дизайнера с нанесенными на нее полосами имеет «очевидное» сходство с тремя полосками Adidas, являющимися, по их словам, — «знаковым идентификатором» бренда.

В свою очередь, адвокат Брауна Филип Робертс обвинил Adidas в том, что эта компания «стремится монополизировать» «абстрактное обобщение или концептуализацию трех полосок». По его словам, «масштабы заявленной монополии Adidas угрожают базовой свободе модельеров создавать одежду так, как им хочется».

Как отмечает FT, 58-летний Браун считается одним из самых влиятельных дизайнеров последних двух десятилетий. Его одежду носили такие звезды, как баскетболист Леброн Джеймс и покойный музыкант Дэвид Боуи. Основанный в 2001 году люксовый бренд Thom Browne изначально использовал мотив из трех полос на своей одежде. В 2007 году компания Брауна добавила на свою одежду четвертую полосу после того, как Adidas подала на нее в суд за использование трех полосок в дизайне продукции.

В 2018 году Adidas обжаловала в судах ряд заявок на регистрацию товарного знака Thom Browne в ЕС, Великобритании и США, а в 2021 году начала против него судебное разбирательство в США. В 2023 году жюри присяжных в Нью-Йорке вынесло решение в пользу Thom Browne.

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