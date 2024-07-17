Сотрудникам Центробанка хотят выдать автоматы и пулеметы Калашникова

Росгвардия разработала проект постановления, в котором предложила разрешить зампредам Центробанка, их советникам, директорам департаментов и их заместителям носить оружие. Об этом сообщает РБК.

При этом Росгвардия не внесла в список тех, кому предлагает выдать оружие, главу ЦБ Эльвиру Набиуллину. РБК отмечает, что на данным момент первыми заместителями председателя являются Ольга Скоробогатова, Дмитрий Тулин и Владимир Чистюхин, зампредами — Филипп Габуния, Алексей Гузнов, Алексей Заботкин, Ольга Полякова, Сергей Белов, Герман Зубарев, Алексей Кружалов и Валерий Казарин. В центральном аппарате ЦБ насчитывается 45 подразделений.

«Эта инициатива обсуждалась с Росгвардией в рамках комплекса вопросов, связанных с обеспечением охраны объектов и сотрудников Банка России в новых регионах РФ», — рассказали в пресс-службе ЦБ.

Росгвардия также назвала модели оружия. Среди них — пистолет Ярыгина, несколько видов пистолетов Glock, пистолеты-пулеметы «Кедр», «Витязь» и «Кипарис», автоматы Калашникова нескольких серий и пулемет Калашникова.

Как уточнили «Ведомости», на каждый тип оружия планируют выделять по два магазина патронов. Сотрудники ЦБ, которым предоставят право ношения оружия, также будут проходить обучение и курсы повышение квалификации.

В настоящее время право носить оружие имеют только работники сферы безопасности ЦБ, Центрального хранилища и «Росинкаса». В пресс-службе ЦБ отметили, что проект постановления предполагает, что оружие будут выдавать во временное пользование, а сам документ разработан, чтобы определить перечень сотрудников, которые получат право ношения оружия.

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