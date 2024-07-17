Сына судьи из Якутии обвинили в домашнем насилии

Художница Лилия Ермолаева обвинила своего бывшего супруга Нюргуна Алексеева в домашнем насилии. Об этом сообщает SakhaDay.

Как отмечает издание, впервые девушка рассказала о том, что муж избивал ее, в ноябре этого года. Тогда было возбуждено уголовное дело по статье об «угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью». Однако вскоре девушка испугалась давления со стороны семьи Алексеева и временно перестала комментировать произошедшее.

«Страшно, что дело замнут, ведь за Нюргуном стоят его влиятельные родственники и мама, действующая судья, которые всеми силами защищают его. Насколько я знаю, в течение месяца как только написано заявление или возбуждено дело, дознаватель должен провести следственные мероприятия. Но не было ни допроса, ни слушания свидетелей, ни фоноскопической экспертизы по аудиозаписям, которые я предоставила вместе с заявлением», — рассказала Ермолаева.

Она заявила, что ее экс-супруг стал применять к ней насилие в 2016 году. Тогда он бросил в девушку цветочный горшок. Однажды, как утверждает Ермолаева, Алексеев отвез ее в лес и угрожал убийством. SakhaDay в своем телеграм-канале также опубликовало аудиозаписи, на которых, по словам девушки, мужчина кричит на нее матом за то, что она нашла его переписку с любовницей и согласилась на развод.

В 2022 году Алексеев улетел в Таиланд, а в 2023 году Ермолаева узнала о разводе. По словам девушки, адвокат ее бывшего мужа уверяет, что на данный момент тот живет и работает в Москве.

Девушка также попросила помощи у главы Якутии Айсена Николаева, генпрокурора Игоря Краснова и главы Следственного комитета Александра Бастрыкина. Она заявила, что хочет привлечь бывшего мужа к ответственности и получить свою долю имущества, которая полагается ей при разводе.

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