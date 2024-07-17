Школьники отравились «супер-острыми чипсами» с маркировкой 18+

Четырнадцать старшеклассников госпитализированы в Токио после того, как они попробовали «супер-острые чипсы» с добавлением порошка карри. Производитель снека предупреждал, что эти чипсы нельзя есть несовершеннолетним. Об этом сообщает японский портал NHK.

Один из учеников принес чипсы в школу и угостил ими порядка 30 детей. На упаковке чипсов стояла маркировка «18+» и «опасно». Вскоре школьники начали жаловаться на тошноту и острую боль вокруг рта. В школу пришлось вызывать скорую помощь, в итоге госпитализировали 13 девочек и одного мальчика. Они находятся в сознании.

Компания-производитель «супер-острых чипсов» Isoyama Corp. опубликовала на своем сайте заявление с комментариями по поводу случившегося в старшей школе Токио. Представители компании извинились за «доставленные неудобства» перед покупателями. «Молимся о скорейшем выздоровлении тех, кто попал в больницу, и тех, кто жаловался на плохое самочувствие», — говорится в заявлении Isoyama Corp.

На сайте Isoyama Corp. есть целый раздел, который посвящен «противопоказаниям» к употреблению продукции. Эти чипсы категорически запрещено есть тем, у кого высокое давление и слабый желудок. Если у человека есть царапины или порезы на руках, то ему нельзя дотрагиваться до чипсов, так как порошок карри может вызывать серьезное раздражение на слизистых. Там же написано, что чипсы нельзя есть несовершеннолетним.

Особую остроту чипсам от Isoyama Corp. придает так называемый «перец-привидение» или bhut jolokia, выращиваемый в Индии и Бангладеш. Это один самых острых сортов перца в мире. Степень его жгучести оценивают в миллион единиц шкалы Сковилла (ЕШС). Для сравнения: по той же шкале перец Халапеньо насчитывает лишь 5-8 тысяч ЕШС. На новость об отравлении отреагировал Илон Маск, написав в X, что чипсы с «перцем-приведением» вышли на новый уровень остроты.

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