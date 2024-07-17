Редчайший кит появился у берегов Ирландии впервые за 114 лет

У берегов Северной Ирландии впервые за 114 лет заметили особь Северного гладкого кита. Этот вид китов находится под угрозой исчезновения, всего в мире осталось менее 400 особей. Об этом пишет британская газета The Guardian.

Кита заметил отдыхающий по имени Эдриэн Магуайр из графства Тирон. Он увидел его во время рыбалки, на которую отправился вместе со своей семьей. Магуайр записал появление кита на видео и показал кадры сотрудникам Шотландской ассоциации морских наук. Специалисты подтвердили, что на видео действительно изображен Северный гладкий кит, который не появлялся у берегов Ирландии более века. Средняя особь может достигать 16 метров в длину.

Северных гладких китов можно встретить по другую сторону Атлантики, у восточного побережья Северной Америки. Раньше они обитали в водах Европы, например, киты были замечены в конце 1990-х годов у берегов Тромсе в Норвегии. Их популяция резко сократилась из-за китобойного промысла. Теперь этот вид находится под угрозой исчезновения. На сегодняшний день осталось около 360 особей, причем потомство может дать только 70 из них.

Почетный научный сотрудник Шотландской ассоциации морских наук Конор Райан не ожидает, что киты вернутся в воды Ирландии. Тем не менее специалист назвал находку Магуайра «лучом надежды». Численность китов продолжает стремительно сокращаться из-за человеческой деятельности. Десятки Северных гладких китов погибли из-за столкновения с судами и запутывания в рыболовных сетях. Часто гибель китов фиксируют у восточных берегов США и Канады.

В начале лета племя коренных американцев добилось права охотиться на серых китов у побережья Вашингтона. Правительство США разрешило народу маках убивать по 2-3 кита в год. Юридические тяжбы по этому делу шли 25 лет. В 1855 году племя уступило землю Соединенным Штатам, но оставило за собой право продолжать охоту на китов, так как это является особой традиции для племени.

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