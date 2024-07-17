Препарат для продления жизни успешно испытали на животных

Группа ученых из Лаборатории медицинских наук MRC, Имперского колледжа Лондона и Медицинской школы Duke-NUS в Сингапуре разработала метод, который позволяет продлить жизнь мышей на 20–25%. Об этом сообщает Би-би-си.

Издание пишет, что исследователи работали с белком под названием интерлейкин-11. Он отвечает за темпы старения человека и повышает риск некоторых заболеваний. С возрастом его уровень повышается в организме.

Ученые провели два эксперимента. В первом они генетически модифицировали мышей, чтобы те не могли вырабатывать интерлейкин-11. Во втором — ждали, пока животным исполнится 75 недель, что примерно соответствует возрасту 55-летнего человека, а затем регулярно давали им специальный препарат для выведения этого белка из организма.

Результаты экспериментов были опубликованы в научном журнале Nature. В отчете сказано, что продолжительность жизни мышей увеличилась на 20–25% в зависимости от их пола и принадлежности к первому или второму эксперименту.

В исследовании говорится, что старые лабораторные мыши часто умирают от рака. Однако у тех животных, у которых отсутствовал интерлейкин-11, уровень заболеваемости был гораздо ниже. Кроме того, у них улучшилась работа мышц и состояние шерсти.

В то же время Би-би-си отмечает, что пока неизвестно, можно ли добиться такого же эффекта с людьми и будут ли у этого какие-либо побочные эффекты. При этом, по данным издания, испытания на людях уже начались.

«Хотя наша работа была проведена на мышах, мы надеемся, что эти результаты будут иметь большое значение для здоровья человека. Это исследование — важный шаг к лучшему пониманию старения, и мы продемонстрировали на мышах терапию, которая потенциально может продлить здоровое старение», — заявила профессор Анисса Виджая из Duke-NUS.

Ученые отмечают, что интерлейкин-11 играет важную роль в организме человека на ранних этапах развития. Случаев, когда дети рождаются неспособными его вырабатывать, крайне мало. Белок влияет на соединение костей черепа и на суставы. При этом в более старшем возрасте вещество играет уже негативную роль и провоцирует старение.

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