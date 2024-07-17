После покушения на Трампа женщины-агенты Секретной службы стали мишенью сексистских нападок

Секретная служба США после покушения на Дональда Трампа 13 июля стала мишенью для мизогинистических нападок в сети. Как пишет Financial Times, авторы комментариев раскритиковали политику инклюзивности, равенства и разнообразия при найме в ведомство, назвав ее одной из причин провальных действий секретной службы на предвыборном митинге в Пенсильвании.

«В Секретной службе не должно быть женщин», — написал в соцсети X известный консервативный комментатор Мэтт Уолш, опубликовав видео с тремя женщинами-агентами, усаживающими Трампа в автомобиль сразу после неудачного покушения на него. «Они должны быть лучшими, но среди лучших на этой службе нет женщин», — добавил он.

В свою очередь, владелец соцсети X миллиардер Илон Маск написал, что женщины в охране бывшего президента слишком «маленькие», чтобы в случае опасности закрыть его от пуль, и были наняты на службу не за свои профессиональные качества.

А инвестор-миллиардер Билл Акман заявил, что политика инклюзивности, равенства и разнообразия при найме в Секретную службу стала одной из причин провала ведомства при обеспечении охраны Трампа.

«Вот, что случается, когда вы поручаете работу не лучшим из лучших», — прокомментировал произошедшее на предвыборном митинге Трампа в Пенсильвании конгрессмен-республиканец Тим Берчетт. Как пишет FT, он отметил, что директор Секретной службы Кимберли Читл активно продвигает политику инклюзивности, равенства и разнообразия и обещала к концу десятилетия довести долю женщин-агентов в ведомстве до 30%.

Как отмечает FT, Берчетт входит в состав Комитета по надзору Палаты представителей, перед которым Читл придется отчитываться по поводу совершенного на Трампа покушения.

В свою очередь, сторонники инклюзивности и разнообразия в кадровом составе силовых структур выразили обеспокоенность подобной риторикой комментаторов.

«Люди чувствуют себя в большей безопасности, когда их много, и чем больше таких людей, как Тим Берчетт, говорят вещи, которые явно являются женоненавистническими и сексистскими, тем больше тех, кто чувствует, что подобные высказывания сойдут с рук и им», — заявила ветеран службы в ЦВУ с 34-летним опытом Джина Беннетт. Она добавила, что подобные высказывания способствуют росту терпимости в обществе к проявлениям сексизма, расизма, женоненавистничества.

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