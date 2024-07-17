Популярность «Оземпика» привела к неожиданным беременностям и может помочь найти средство от бесплодия

Широкое использование для похудения препарата «Оземпик» и его аналогов привело к неожиданному «всплеску рождаемости», который вызвал опасения у специалистов, так как влияние этих лекарств на беременных женщин не изучено. Об этом пишет газета Financial Times.

Издание отмечает, что на фоне растущей популярности «Оземпика» среди людей, желающих похудеть, в сети стали распространяться многочисленные истории о неожиданных беременностях. Женщины, принимающие «Оземпик», пишут о них в соцсетях с хештегом #Ozempicbabies.

При этом многие из них раньше испытывали проблемы с зачатием или принимали противозачаточные средства одновременно с «Оземпиком». Точное количество забеременевших женщин, принимающих «Оземпик» неизвестно, однако компания-производитель лекарства Novo Nordisk начала регистрировать такие случаи, чтобы потом наблюдать за новорожденными в течение первого года их жизни. При этом представители компании подчеркнули, что беременным не следует принимать «Оземпик».

Как пишет FT, большинство экспертов полагают, что всплеск рождаемости вызван снижением веса пациенток, которое, в свою очередь, приводит к повышению фертильности. Известно, что сахарный диабет второго типа и ожирение, от которых назначают «Оземпик», нарушают менструальный цикл и овуляцию. Эти заболевания также снижают женскую фертильность, повышают риск выкидыша и других осложнений. У мужчин, страдающих сахарным диабетом и ожирением, фертильность также снижается из-за ухудшения качества спермы.

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В то же время, пишет FT, исследователь-фармаколог из Университета Ольстера Шарлотта Моффетт, считает, что дело может быть не только в повышении фертильности за счет улучшения общего состояния пациента на фоне приема «Оземпика». Она отметила, что те же рецепторы, на которые нацелены препараты для похудения, находятся в репродуктивной системе.

«Эти рецепторы к ГПП-1... находятся в гипофизе и гипоталамусе. Мы видим их также в яичниках, яичках и по всей эндометриальной оболочке», — пояснила она. По словам ученой, это означает, что они могут влиять на выработку гормонов, овуляцию, а также мужскую фертильность.

Издание отмечает, что, в случае если догадка Моффетт верна, и гормоны кишечника влияют на фертильность, то однажды это может привести к открытию средства от бесплодия. В то же время Моффетт подчеркнула, что для подобных утверждений пока слишком мало данных. Она отметила, что дети, рожденные женщинами, принимающими препараты для похудения, кажутся здоровыми, но для уверенности в безопасности приема «Оземпика» беременными требуются дополнительные исследования.

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