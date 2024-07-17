Новые правила таможни оставят россиян без части онлайн-покупок

Планируемое внесение изменений в Таможенный кодекс Евразийского экономического союза (ЕАЭС) приведет к подорожанию одной части зарубежных онлайн-покупок россиян и невозможности ввоза другой. Об этом пишет РБК, ссылаясь на представителей участников рынка интернет-торговли.

По их словам, поправки в Таможенный кодекс ЕАЭС фактически приведут к тому, что онлайн-покупки частных лиц, ввозимые из-за границы Союза, будут оформляться так же, как партии товаров закупаемые компаниями импортерами. Как предупредили представители онлайн-маркетплейса Ozon, из-за этого цены на все товары из-за пределов союза вырастут на 15%.

Как пишет РБК, 9 июля участники рынка интернет-торговли приняли участие во встрече рабочей группы по нетарифному регулированию при Минпромторге. На ней обсуждалась необходимость сделать исключение из новых правил для личных онлайн-покупок россиян. Представители онлайн-торговли встречи просили представителей правительства принять нормативно-правовую базу под новую редакцию Таможенного кодекса ЕАЭС, чтобы покупки товаров из-за границы через интернет не стали дороже и сложнее. В свою очередь, представители оффлайн-ритейла настаивали, что для товаров электронной торговли должны быть установлены те же требования, что и для товаров, ввозимых обычным импортом.

Представитель Ozon пояснил, что нововведения в Таможенный кодекс приравняют товары электронной торговли, купленные физлицами, к коммерческим партиям. «Это значит, что на каждый заказанный товар покупатель будет вынужден оформить такой же пакет разрешительных документов, как крупный бизнес оформляет на коммерческую партию», — сказал он, отметив, что подобная процедура занимает до трех месяцев и может многократно превысить по стоимости сам товар.

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