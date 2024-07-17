На родине Октоберфеста откроют первый безалкогольный пивной сад

В немецком Мюнхене, где каждый год проходит фестиваль Октоберфест, откроют первый безалкогольный пивной сад. С помощью безалкогольных заведений власти пытаются справиться с асоциальным поведением в городе, который считается мировым центром употребления пива. Об этом пишет газета The Guardian.

Пивной сад или биргартен — тип традиционного баварского пивного заведения на открытом воздухе, где длинные столы обычно стоят под тенистыми деревьями. Новый безалкогольный пивной сад в Мюнхене получил название Die Null («Ноль» в переводе с немецкого).

Первый безалкогольный бар-сад находится недалеко от главного железнодорожного вокзала баварской столицы. В его ассортименте будут исключительно безалкогольные напитки: коктейли, соки, вода и безалкогольное пиво. Посетители бара смогут приносить свою еду и снеки. Помимо всего прочего, в пивном саду будут устраивать концерты и диджей-сеты.

Владелец Die Null Флориан Шенхофер объясняет, что цель заведения — показать немцам, что у алкоголя есть привлекательная альтернатива. По его мнению, за последние 20 лет в Мюнхене наметилось «размывание границ» в употреблении алкоголя. Владельцы местных ресторанов уже давно жалуются на немцев и туристов, которые начинают выпивать сразу после приезда в Мюнхен. Во многом это объясняется репутацией города как пивной столицы Германии.

При этом Шенхофер признается, что Die Null станет, скорее всего, убыточным заведением. По его мнению, большинство людей скорее закажет 10 кружек пива, чем 10 стаканов фруктового сока. Тем не менее в Германии с 1990-х годов стали меньше пить пива. Статистика показывает, что сейчас один немец в среднем пьет 88 литров в год — это меньше, чем в Чехии, Австрии и Польше. Немцы предпочитают экономить деньги на пиве в условиях высокой инфляции.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.