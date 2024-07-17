Разработан способ производства масла из воздуха

Калифорнийский стартап Savor, который финансируется Биллом Гейтсом, заявил, что разработал способ производства масла из углекислого газа, водорода и кислорода. Об этом сообщает The Guardian.

Как пишет издание, компания экспериментирует с созданием безмолочных альтернатив мороженому, сыру и молоку, используя термохимический процесс.

«В настоящее время мы находимся на предкоммерческом этапе и работаем над получением разрешения регулирующих органов, чтобы иметь возможность продавать наше масло. Мы не рассчитываем, что сможем начать продажи по крайней мере до 2025 года», — рассказала Кэтлин Александер, исполнительный директор компании.

Александер также отметила, что Savor уже проводил неофициальные дегустации своей разработки, в которых участвовали несколько десятков человек, и в ближайшее время планирует провести более формальную экспертизу.

The Guardian отмечает, что перед стартапом стоит задача убедить людей отказаться от привычных молочных и мясных продуктов в пользу более «экспериментальных».

«Идея перехода на жиры и масла, произведенные в лабораторных условиях, может показаться странной на первый взгляд. Но их потенциал для значительного сокращения нашего углеродного следа огромен. Используя проверенные технологии и процессы, мы становимся на шаг ближе к достижению наших климатических целей», — утверждает Билл Гейтс в своем блоге.

Как пишет The Guardian, сокращение потребления мяса и молочных продуктов является одним из ключевых способов уменьшить воздействие человека на окружающую среду. По данным ООН, на долю животноводческой отрасли приходится 14,5% мировых выбросов парниковых газов.

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