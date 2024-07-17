Бывшего московского министра арестовали по делу о взятках на 100 миллионов рублей

Экс-руководителя столичного департамента культуры Александра Кибовского арестовали по делу о получении взяток, общая сумма которых, по предварительным данным, оценивается в 100 миллионов рублей. Об этом сообщает «Медиазона».

По версии следствия, Кибовский брал взятки с коммерческих организаций за помощь в заключении государственных контрактов, действуя при этом в «составе организованной группы».

«Ему предъявлено обвинение в совершении восьми эпизодов получения взяток (ч.6 ст.290 УК РФ) и одного эпизода покушения на мошенничество (ч.3 ст.30, ч.4 ст.159 УК РФ)», — сообщили в Следственном комитете. ТАСС пишет, что экс-министру грозит до 15 лет лишения свободы.

Кибовского задержали 17 июля. Перед заседанием по избранию меры пресечения судебные приставы велели журналистам выйти из здания суда, сославшись на то, что суд — режимный объект, работа которого завершается в 18:00. При этом само заседание началось с опозданием на три часа. ТАСС сообщил, что в деле Кибовского есть и другие фигуранты.

На заседании Кибовский не признал вину и заявил, что намерен отправиться на войну в Украине. «Обратите внимание, что я с самого начала решил, что пойду на СВО, для меня это вопрос решенный, независимо от того, что будет происходить здесь или не будет происходить», — сказал экс-министр во время суда.

Искусствовед Ксения Коробейникова считает, что задержание Кибовского могло быть связано со строительством в московских парках частного жилья. О каких именно парках идет речь, она не уточнила.

Для соосновательницы телеграм-канала «Антиглянец» Юлии Пош задержание бывшего руководителя депкульта не было неожиданным. Она отметила, что уже полгода «были слухи» о «некоторых проблемах, связанных с нарушениями».

Александр Кибовский занимал должность руководителя московского департамента культуры с 11 марта 2015 по 27 сентября 2023 года. После выборов мэра он не вошел в состав нового столичного правительства, а его должность занял Алексей Фурсин.

На данный момент он является председателем столичного отделения «Российского военно-исторического общества». Кроем того, в конце 2023 года Кибовский стал представителем Москвы по вопросам культурного сотрудничества с аннексированными Россией украинскими регионами — Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областями.

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