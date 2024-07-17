Беларусь ввела безвизовый режим для европейцев

Президент Беларуси Александр Лукашенко ввел безвизовый режим для граждан 35 европейских стран. Об этом сообщается в телеграм-канале Пограничного комитета Беларуси.

«Для граждан указанных государств безвизовый порядок въезда в Республику Беларусь, выезда из Республики Беларусь осуществляется через все автодорожные и железнодорожные международные пункты пропуска через государственную границу Республики Беларусь по действительным документам для выезда за границу на срок временного пребывания на территории Республики Беларусь не более тридцати суток со дня въезда», — говорится в сообщении погранкомитета.

Полный список стран опубликован на сайте ведомства. В пресс-релизе также уточняется, что европейцы могут въезжать в Беларусь неограниченное количество раз и находиться в стране не более 90 дней в году.

Постановление вступает в силу с 08:00 19 июля этого года. В пресс-релизе также уточняется, что с 2022 года такой порядок въезда уже действовал для граждан Литвы, Латвии и Польши. Европейцам также разрешается проехать транзитом через Беларусь в другие страны, за исключением России, через контрольно-пропускные пункты в аэропортах.

Как пишет РИА «Новости», новые визовые правила распространяются также на постоянно проживающих в европейских странах людей без гражданства.

В пресс-службе беларусского МИД агентству заявили, что разрешение на безвизовый въезд будет действовать до конца этого года. В ведомстве отметили, что решение было принято «в целях дальнейшей демонстрации открытости и миролюбия страны, приверженности принципам добрососедства, а также для упрощения межчеловеческих контактов и улучшения свободы передвижения».

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