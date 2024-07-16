Экс-полицейский сфальсифицировал истории о хищении детей ради сбора денег

Бывший британский полицейский Адам Уиттингтон, основатель Project Rescue Children (PRC), утверждал, что спасал детей от торговцев людьми. Би-би-си выяснило, что многие его истории были выдуманы, чтобы привлечь деньги в его организацию.

Уиттингтон — гражданин Великобритании и Австралии. По данным Би-би-си в настоящее время он проживает в России. Мужчина создал компанию, помогающую детям, которые стали жертвами торговли людьми или подверглись насилию.

При этом Би-би-си утверждает, что некоторые из якобы спасенных детей никогда не становились жертвами торговли людьми, а собранные Уиттингтоном пожертвования, иногда с помощью знаменитостей, не всегда доходили до нуждающихся детей. Куда именно направлялись эти средства, неизвестно, так как организация не предоставляла отчетности.

К примеру, компания заявила, что открыла спасательный центр и оказала помощь 26 детям из Кении. Однако Би-би-си пишет, что Уиттингтон использовал фотографии дома местной жительницы как доказательство работы и благоустройства центра. При этом владелица недвижимости ничего об этом не знала.

Недалеко от этого дома живет фермер по имени Джозеф, чьи два сына и внука якобы были сиротами и жертвами торговли людьми. Джозеф рассказал Би-би-си, что в 2020 году один из его сыновей умер. Его фотография оставалась на сайте PRC до февраля этого года. Фермер утверждает, что никогда не получал денег от компании. «Мне больно от того, что кто-то использует фотографии моего ребенка ради денег, которые мы не получили лично», — добавил Джозеф.

Похожая история произошла в Гамбии, где за спасательный центр выдавался дом местного жителя по имени Дэвид Басс. Он рассказал Би-би-си, что PRC отремонтировал его крышу и установил систему подачи пресной воды.

Уиттингтон утверждал, что спас в Гамбии девочку по имени Мирея. На самом деле она жила с матерью, которая не могла себе позволить дорогостоящие лекарства. Из-за этого руки девочки были покрыты язвами, вызванными бактериальной инфекцией кожи. Мать ребенка также заявила, что не получала никаких средств на поддержку дочери. Женщина также не знала о кампании в соцсетях, в которой оказалась задействована ее дочь.

PRC назвала расследование Би-би-си «совершенно необоснованным и вводящим в заблуждение». Издание отмечает, что компания зарегистрирована как благотворительная организация в нескольких странах, в частности в Украине и на Филиппинах. Австралия аннулировала регистрацию после расследования Би-би-си, а в Великобритании Уиттингтон и вовсе не смог получить регистрацию.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.