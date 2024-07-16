Россиян лишили возможности проверить действительность внутреннего паспорта онлайн

С сайта Главного управления по вопросам миграции МВД исчезла форма для проверки на действительность внутренних российских паспортов. На это обратило внимание издание «Можем объяснить».

Как отмечает издание, на странице, где раньше находилась форма, теперь указаны другие опции, в частности проверка готовности вида на жительство и разрешения на работу, проверка лицензий на трудоустройство россиян за пределами России, проверка недействительности загранпаспортов старого образца и готовности нового загранпаспорта.

«Можем объяснить» отмечает, что проверить действительность внутреннего паспорта нельзя и на сайте Госуслуг. В ответ на запрос на сайте появляется окно с подписью «Сервис МВД не отвечает. Попробуйте подать заявление позже». Издание пишет, что еще накануне можно было проверить действительность паспорта на обоих сервисах.

При этом на данный момент получить внутренний российский паспорт за границей невозможно. Для этого необходимо вернуться в Россию. В случае его аннулирования россияне теряют доступ ко все государственным порталам, в том числе к Госуслугам и приложениям банков. Также происходит блокировка оформленных на человека сим-карт.

«Можем объяснить» связывают удаление формы с недавними аннулированиями паспортов уехавших россиян. Правозащитный проект «Ковчег» ранее писал, что паспорта как минимум девяти россиян признали недействительными. Среди них — активисты Омского гражданского объединения Даниил Чебыкин и Ричард Кинг и журналистка из Архангельска Олеся Кривцова, уехавшая из России из-за преследования по делам об «оправдании терроризма» и «дискредитации армии».

Паспорта россиян аннулировали после того, как они обращались в российское Генконсульство и диппредставительство. Имена других граждан России, чьи внутренние паспорта признали недействительными, «Ковчег» не сообщил.

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