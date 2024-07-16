Россия отказывает в убежище бегущим от режима талибов афганцам

Российские суды все чаще отказывают афганцам, бегущим от пришедших к власти на их родине талибов, в политическом убежище. Об этом в свежем исследовании пишет «Холод».

Так, 25 июня в Афганистан депортировали журналистку Кобру Хассани, которая просила в России политического убежища и провела здесь два года в заключении. До прихода талибов к власти она была одной из самых популярных ведущих на молодежном телеканале Afghanistan Youth TV, который продвигал западные светские ценности.

После ухода американских военных из Афганистана осенью 2021 года Хассани бежала в Украину, а после начала войны из-за обманувшего ее водителя оказалась вместо Польши в оккупированном Луганске. Попытка нелегально покинуть Россию закончилась для нее годом заключения в СИЗО, а затем еще годом в центре временного содержания иностранных граждан.

Все это время она пыталась добиться получения политического убежища в России. Ссылаясь на регулярные сообщения об ограничении прав женщин и внесудебных расправах в Афганистане, адвокаты настаивали, что режим талибов угрожает их клиентке. Однако, суд отказал ей в убежище и постановил депортировать на родину.

Как отмечает «Холод», случай Хассани достаточно типичный для современной российской судебной практики. Изучив десятки подобных дел, издание пришло к выводу, что добиться политического убежища в России удается лишь одному из трех беженцев из Афганистана.

Всего «Холод» изучил 59 судебных решений по таким делам. Из них в 18 случаях убежище было предоставлено, а в 41 — отказано.

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