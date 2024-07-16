Республиканская партия США выдвинула Трампа кандидатом в президенты

Республиканская партия США на своем Национальном съезде в Милуоки выдвинула Дональда Трампа официальным кандидатом в президенты на выборах, которые должны пройти в ноябре. Об этом пишут The New York Times и Reuters.

Трамп, который после недавнего покушения появился на съезде республиканцев с забинтованным ухом, назвал имя своего партнера на грядущих выборах. Кандидатом в вице-президенты стал сенатор от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс (Джей Ди Вэнс).

«В качестве вице-президента Джей Ди будет продолжать бороться за нашу Конституцию, поддерживать наши войска и делать все возможное, чтобы помочь мне сделать Америку великой снова», — написал Трамп в принадлежащей ему соцсети Truth.

Комментируя это решение Трампа действующий президент США Джо Байден, фактически, назвал Вэнса популистом, который «ведет громкие разговоры о трудящихся». «Но теперь он и Трамп хотят повысить налоги для семей среднего класса, одновременно добиваясь большего снижения налогов для богатых. Я не собираюсь им этого позволять», — написал Байден в соцсети X.

Окончивший Йельскую юридическую школу и служивший в морской пехоте Вэнс ранее был известен, как критик Трампа. Как отмечает Reuters, перед выборами 2016 года он публично называл последнего «идиотом», а в частных беседах даже сравнивал с Адольфом Гитлером. Однако позже из критика Вэнс превратился в лояльного сторонника Трампа. По словам сенатора-республиканца от Вайоминга Джона Баррассо, Вэнс изменил свои взгляды , потому что «он увидел успехи, которые Трамп как президент принес стране».

Так, Вэнс выступает за право штатов запрещать аборты на своей территории, выступает против поддержки Украины и был одним из тех, кто голосовал против ее предоставления, а также разделяет взгляды Трампа на миграционную политику, поддерживая его идею о строительстве стены на границе с Мексикой.

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