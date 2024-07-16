Мэр Ульяновска стал жертвой бодишейминга и больше не ходит в «Бургер Кинг»

Мэр Ульяновска Александр Болдакин пожаловался местным журналистам, что после публикаций в СМИ его стали узнавать и упрекать в том, что он «наедает пузо». Из-за этого он был вынужден перестать ходить в «Бургер Кинг», сказал он в интервью изданию «73 онлайн».

«Благодаря вашим публикациям люди меня стали узнавать не только где-то рядом с администрацией, но и в магазинах, и в кафе. Помните, меня даже в “Бургер Кинге” фотографировали и смеялись? Я такой же человек, как и все. Был там с дочкой, но после этого случая не хожу, а дети страдают... Где бы я не появился, все не нравится. Вот, говорили, пузо наедает», — посетовал Болдакин.

По его словам, он старается держать свой вес в норме, но мешает наследственность. «Ну да, я полненький! У меня такая конституция: и папа, и мама, и бабушка у меня такие же», — пояснил он.

Спустя месяц после публикации признания мэра сеть ресторанов «Бургер Кинг» призвала его вместе с детьми вернуться за бургером. В Ульяновске появился рекламный баннер с текстом «Мэр, мы соскучились! Прошел месяц — приходите за воппером для себя и детей».

Позже представители «Бургер Кинга» рассказали изданию «Подъем», что идея с баннером не была единственной. «Мы думали сделать бесплатную доставку на адрес администрации, но пока ограничились. Решили, раз ему и его детям нравится у нас бывать, пускай лучше приедут в гости», — сказали они.

По их словам, баннер с обращением к мэру в итоге повесили один. «Он находится недалеко от нашего ресторана. И это основная трасса Ульяновска. Мы знаем, что он там проезжает», — рассказали представители сети, добавив, что Болдакин на приглашение пока не откликнулся.

В свою очередь, в Ульяновской мэрии изданию сообщили, что мэр баннер видел, и отнесся к нему «спокойно».

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.