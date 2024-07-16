Связанная с Германией компания помогала КамАЗу и производителю лимузинов Путина обходить санкции

Фирма Heinrich Tapp Rus (HT Rus), владельцами которой являются по меньшей мере два бывших сотрудника немецкого грузоотправителя Hellmann Worldwide Logistics, оказывала услуги клиентам в России, которые находятся под санкциями из-за войны в Украине. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на российские налоговые документы за 2023 и 2024 годы, а также официальные корпоративные реестры в России и Германии.

Как пишет издание, на сайте HT Rus указано, что компания предлагает клиентам в России «параллельный импорт». В своих маркетинговых материалах фирма указала корпоративный девиз «Новая реальность — новые возможности».

Выручка компании за прошлый год составила 17,5 миллионов долларов. Среди ее клиентов были Aurus — фирма, которая производит лимузины для Владимира Путина, дочерние предприятия КамАЗа и Тюменский аккумуляторный завод — поставщик аккумуляторов для производителей оружия. При этом, как пишет агентство, какие именно услуги оказывала HT Rus этим компаниям, неизвестно.

Согласно российским корпоративным записям, по состоянию на 28 июня этого года HT Rus полностью принадлежит зарегистрированной в Германии фирме HT East Management. Контрольный пакет акций HT East был куплен в июне 2022 года Александром Ределером, бизнесменом из Дюссельдорфа. До 12 июня этого года директором HT East Management значился Владимир Клаус, гражданин Германии и России.

Как отмечает Reuters, в КамАЗе заявили, что информация в налоговых документах либо неверна, либо компания не знала о нарушениях. В то же время КамАЗ не предоставил никаких подробностей. Aurus и Тюменский аккумуляторный завод не ответили на запросы о комментариях.

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