Имам из Татарстана рассказал о правилах «побивания» жены

Имам казанской мечети «Ирек» Тимур Камаев дал интервью, в котором рассказал как правильно «побивать» жену. Видео опубликовало местное издание «Татар-информ», которое позже обвинило другие СМИ в тиражировании вырванных из контекста слов имама.

В интервью Камаев рассказывает как в соответствии с нормами ислама воздействовать на жену, чьим поведением недоволен муж.

«Начинать, конечно же надо с увещевания, то есть постараться объяснить жене, что так делать нельзя, красивым языком, с хикметом всегда надо разговаривать. (Хикмет — в переводе означает мудрость — прим. “Холода”) Если это не понимается, следующий этап идет — это разделение спального ложа, то есть это уже должно дать жене задуматься, что она что-то делает не так. Но когда уж совсем есть крайности, что-то происходит, то есть в аяте, как и указано, побивание. Но здесь надо понимать, что “побивание” и “избивание” — это разные вещи», — говорит Камаев. Он подчеркнул, что ислам запрещает избивать жену, а те, кто это делают, будут «наказаны в Судный день».

Имам пояснил, что цель «побивания» не нанести супруге травмы, а дать понять, что «она что-то делает не так». По словам Камаева, для побивания следует использовать мисвак — приспособление для чистки зубов, представляющее собой связанные в тугой пучок ветки и корни дерева.

«И вот аккуратно жене пару раз ударить мисваком, когда рука работает только от локтя, то есть не полностью плечевой сустав работает, маленькими ударами. Смысл в том, чтобы не нанести увечье человеку, не оставить синяки, а аккуратно дать понять человеку, остановись, ты делаешь неправильно. И что муж уже недоволен, что он уже дошел до того, что он уже поднимает руку», — рассказал имам.

Опубликовавшее видео под заголовком «Можно ли бить жену?» издание «Татар-информ» после его распространения в сети удалило ролик, обратило внимание издание 7x7. Позже он снова появился на страницах издания, а редакция пояснила, что что СМИ «тиражируют вырванную из контекста часть» — только ту, где говорится про «побивание».

В телеграм-канале «Татар-информ» подчеркивается, что «манипуляции общественным сознанием и целенаправленное искажение действительности в целях разжигания межнациональных конфликтов» недостойны профессиональных СМИ.

Чтобы получать главные новости быстрее, подпишитесь на наш телеграм и твиттер.