МВД объявило в розыск экс-футболиста и блогера Евгения Савина

МВД объявило в розыск экс-футболиста и автора ютуб-канала «КраСава» Евгения Савина. Внимание на соответствующую карточку в базе данных МВД обратила «Медиазона». По какой именно статье его разыскивают, не уточняется.

Ранее Савина обвинили в «дискредитации» российской армии (часть 1 статьи 20.3.3 КоАП), максимальное наказание по которой — штраф до 50 тысяч рублей.

Поводом для составления протокола стал ролик на канале Савина, посвященный войне в Украине, который он опубликовал в апреле 2022 года. В съемках приняли участие украинские футболисты Андрей Ярмоленко, Андрей Воронин, Виталий Миколенко, Александр Алиев, а также беженцы из Украины.

Савин уехал из России в мае 2022 года. В одном из его видео говорится, что отъезд связан с его антивоенной позицией.

За свою карьеру Савин играл, в частности, за футбольные клубы «Химки», «Амкар», «Крылья Советов», «Томь» и «Урал». Он завершил ее в 2015 году, после чего стал работать в медиа. В 2020 году Савин объявил о создании футбольного клуба «Красава», который стал выступать во втором дивизионе первенства России.

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