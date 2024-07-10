Участник войны устроил дебош и внезапно умер после задержания

Участник войны в Украине бегал по крыше дома на улице Гамзатова в Советском районе Махачкалы с ножом в руках. Об этом сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости», ссылаясь на пресс-службу местной полиции.

По данным канала, прибывшие на место силовики обнаружили там 48-летнего Ахмеда, «находящегося в возбужденном состоянии». Позже в полиции отметили, что мужчина отказывался бросить нож, вел себя агрессивно, а успокоить его не удавалось.

Силовики также опубликовали видео с рассказом матери Ахмеда. На кадрах женщина говорит, что сын не узнал ее, а затем напал на собственного отца.

«В один момент он меня узнал, вышел ко мне и обнял, но тут же начал спрашивать какое у меня звание, что я за женщина, что я здесь делаю. Потом снова узнал и обнял. Сказал, что долго жить не будет, а потом напал на отца, так как вообще его не узнал», — рассказала женщина.

На другом видео, опубликованном махачкалинской полицией, видно, что мужчина относительно спокоен и стоит на коленях в окружении силовиков. Те в это время обсуждают, в какой машине его увезти. Однако после попытки посадить Ахмеда в автомобиль он снова пришел в возбужденное состояние, стал сопротивляться и напал на одного из силовиков. Полицейские скрутили мужчину, надели наручники и погрузили в автомобиль. На этом видео заканчивается.

После этого Ахмеда доставили в отдел полиции, где он внезапно скончался. Вызванные на место медики смогли лишь констатировать смерть. При этом официальная причина гибели мужчины пока не установлена. Как сообщается, Следственный комитет России по Республике Дагестан начал доследственную проверку.

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