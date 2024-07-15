После покушения на Трампа Байден призвал американцев «остыть»

Президент США Джо Байден выступил с телеобращением к нации, посвященном покушению на бывшего президента страны Дональда Трампа.

Байден заявил, что американцы должны «охладить» накал политических страстей в стране и не допустить, чтобы насилие стало нормой. «Нам нужно снизить температуру в нашей политике. Нельзя позволить, чтобы такое насилие стало нормой. Политическая риторика в нашей стране стала очень горячей. Пора ее охладить. Сделать это — ответственность каждого из нас», — сказал он.

В своем выступлении Байден также напомнил об атаках на членов Конгресса от обеих партий, о штурме Капитолия 6 января 2021 года и нападении на мужа бывшего спикера палаты представителей Нэнси Пелоси. «В Америке нет места такого рода насилию, да и вообще любому насилию, без исключений», — подчеркнул американский президент. По его словам, накал политических разногласий среди американцев значительно вырос в преддверии президентских выборов, назначенных на ноябрь.

«Разногласия неизбежны в американской демократии. Но политика никогда не должна превращаться в буквальном смысле в поле боя, или, не дай бог, в арену для убийств», — подчеркнул Байден. «Никакого насилия на наших улицах, вот как должна работать демократия. Мы преодолеваем разногласия возле урн для голосования, именно так, а не при помощи пуль», — добавил он.

Байден также назвал героем погибшего 50-летнего пожарного Кори Комператоре. По словам президента, он погиб, прикрывая от пуль свою семью.

Покушение на Дональда Трампа совершили во время его выступления на предвыборном митинге в Пенсильвании 14 июля. Пуля стрелка пробила правое ухо бывшего президента США, после чего сотрудники Секретной службы эвакуировали его со сцены. Стрелка, которым оказался Томас Мэтью Крукс застрелили на месте. От его пуль погиб один участник митинга, а еще один человек получил тяжелые ранения.

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