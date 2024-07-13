Нобелевские лауреаты призвали к прекращению огня в Украине и секторе Газа

Нобелевские лауреаты разных лет опубликовали письмо, адресованное папе римскому Франциску, патриарху Варфоломею, Далай-ламе XIV, Организации Объединенных Наций, Европейскому парламенту, Парламентской ассамблее Совета Европы, а также воюющим сторонам, с призывом прекратить режим огня. Письмо опубликовала «Новая газета».

Обращение подписал 51 лауреат Нобелевской премии. В их числе — журналист Дмитрий Муратов, писательница Светлана Алексиевич, получившая премию за открытие ВИЧ Франсуаза Барре-Синусси, разработавшая метод редактирования генома Эмманюэль Шарпантье и другие лауреаты.

Авторы письма отмечают, что на данный момент в мире насчитывается как минимум 55 вооруженных конфликтов, а война в Украине стала первым за несколько десятилетий конфликтом на территории европейского континента.

Подписанты утверждают, что последствиями войны в Украине стали обострение голода в странах Африки и миграционный кризис в странах Европы. «Количество убитых и раненых в центре Европы к концу этого года превысит один миллион человек. Это — впервые со времен Второй Мировой войны», — добавили авторы письма.

«Выросшие расходы на вооружения сравнимы и с затратами, которые на целых 80 лет прекратили бы голод на всей планете. Вдумайтесь: никто бы не голодал, никто бы не умирал от истощения, ни один ребенок в мире не ложился бы спать голодным. Но ресурсы тратятся не на поддержание жизни, а на умножение смерти», — отмечают авторы письма.

Подписанты выдвинули три принципа, которые, по их мнению, необходимо применить к войне в Украине и военному конфликту в секторе Газа: незамедлительное прекращение огня; обмен всех пленных на всех, освобождение заложников и возвращение тел погибших; начало переговоров.

Лауреаты призвали адресатов письма выступить с обращением «ко всем гражданам мира» во время Олимпийских игр. Как отмечает «Новая газета. Европа», традиция Олимпийского перемирия возникла более 28 веков назад. Издание также апеллирует к резолюции Генассамблеи ООН от 1933 года, которая призывает к прекращению огня на время соревнований. Ее поддержала в том числе Россия.

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