Роман о зомби-апокалипсисе из-за Путина потребовали снять с продажи

Генпрокуратура потребовала снять с продажи роман Ивана Филиппова «Мышь». Об этом сообщил основатель издательства Freedom Letters Георгий Урушадзе на своей странице в фейсбуке.

Урушадзе выложил часть уведомления от ведомства. «Мотивировочной части нет, хотя интересно, за что мышку-то. Какую биографию делают нашей пушистой», — написал глава издательства.

Уведомление с требованием убрать роман из продажи получил магазин «Эхо Книги». Об этом сообщается в телеграм-канале радиостанции «Эхо». В посте сказано, что в книге Филиппова Генпрокуратура нашла «ложные сообщения об актах терроризма или иную недостоверную общественно значимую информацию, которая создает угрозу причинения вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка и (или) общественной безопасности».

10 июля Филиппов в своем телеграм-канале «На Zzzzzападном фронте без перемен» рассказал, что на роман обратили внимание Z-каналы. «Русофобская мышь пролезла на маркетплейсы! Иноагент Иван Филиппов написал книгу про то, как из лаборатории по продлению жизни российского президента сбежала мышь и началась эпидемия… Как эта писанина вообще попала на маркетплейсы?» — пишет один из каналов.

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Ранее стало известно, что книги писателей, уехавших из России после начала полномасштабного вторжения, появились в российских книжных магазинах. Среди них был роман Ивана Филиппова, а также книга Дмитрия Быкова «ЖД», квир-роман Сергея Давыдова «Спрингфилд», книги «Бродский» и «Довлатов» Людмилы Штерн.

Тогда Георгий Урушадзе и Сергей Давыдов не уточнили, в каких именно магазинах продавались книги. Урушадзе утверждал, что ни одно из изданий не противоречит российскому законодательству. Давыдов также уточнил, что его роман продавался в цензурированном варианте.

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