Книги уехавших из-за войны в Украине писателей появились в российских магазинах

В российских книжных магазинах и на маркетплейсе Ozon начали продавать книги издательства Freedom Letters. Об этом сообщает «Агентство» со ссылкой на основателя издательства Георгия Урушадзе.

Как пишет издание, в продажу поступили роман Дмитрия Быкова «ЖД», книга Ивана Филиппова «Мышь», квир-роман Сергея Давыдова «Спрингфилд», а также «Бродский» и «Довлатов» писательницы и переводчицы Людмилы Штерн.

При этом, как сообщил Сергей Давыдов в своем телеграм-канале, один из книжных магазинов, где продается его книга, находится в километре от Кремля. Писатель уточнил, что магазины продают его книгу уже несколько недель, но не сообщил названия книжных. «Не хочу подставить смельчаков», — добавил автор.

Давыдов также рассказал, что в России продается цензурированный вариант его романа. «Это издание стоит воспринимать как букинистическую редкость и артефакт эпохи. Потому что книга с цензурой никогда не равна исходнику, это что-то отдельное. Для меня это, конечно же, акция, и я благодарен всем смелым людям, которые приняли участие в этой акции», — прокомментировал Давыдов.

Георгий Урушадзе также не уточнил, в каких именно магазинах начали продавать издания. Он добавил, что у российских властей не должно возникнуть претензий к книгам. «Ни одна книга не противоречит законодательству. Там, где нужно, есть возрастная маркировка, книги иноагентов в упаковке. И в “Спрингфилде” все слова, к которым могли бы возникнуть вопросы, замазаны черными полосами», — пояснил Урушадзе.

Кроме того, основатель Freedom Letters заявил, что большую часть привезенных в Россию книг уже раскупили. При этом он не уточнил, сколько именно экземпляров удалось доставить в страну. Продолжит ли издательство завозить книги уехавших писателей в дальнейшем, Урушадзе сказать затруднился.

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