Прокурор Магаданской области пригрозил уголовным делом за усыпление бездомных собак

Прокурор Магаданской области Дмитрий Разуваев пообещал обратиться с иском в суд, чтобы признать постановление, разрешающее эвтаназию бездомных животных, незаконным. На это обратил внимание «Кедр».

Издание отмечает, что в феврале этого года мэр Магадана Юрий Гришан поручил подготовить поправки в региональный закон, которые разрешают умерщвлять животных, если те провели в специальном пункте более 15 суток. Гришан утверждал, что за два месяца мэрия получила более ста обращений в связи с бесконтрольным выгулом собак, а в январе, по его словам, от них пострадали 18 человек.

В июле этого года соответствующий закон подписал губернатор Магаданской области Сергей Носков. Он вступает в силу с 15 июля.

Прокурор Магаданской области Дмитрий Разуваев в свою очередь объяснил, что поручение мэра вызвано недостаточным финансированием работы с бездомными животными. По его словам, из-за этого в Магадане действует всего один частный приют, которого недостаточно для содержания всех бездомных собак.

Разуваев заявил, что как только закон об эвтаназии бездомных собак получит номер и дату регистрации, прокурор намерен обратиться в суд, чтобы признать его «незаконным». Разуваев добавил, что «его люди» пройдутся по приютам и проверят количество собак.

«Если хотя бы одно [животное] будет умерщвлено, я поставлю вопрос о возбуждении уголовного дела. Я эту схему реализовать не дам. Мы решением об эвтаназии собак в норму возведем нарушение закона — жестокое обращение с животными. Да, собаки кусаются, есть отрицательная статистика. Но с таким же успехом можно запретить машины, потому что они давят людей», — утверждает прокурор.

Ранее стало известно, что зоозащитники из Оренбурга получили контракт на отлов бездомных собак, а затем отказались их убивать. В регионе также действует закон об умерщвлении бездомных животных.

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