Зоозащитники выиграли контракт на отлов собак и отказались их убивать

В Оренбурге защитники животных нашли оригинальный способ спасти бездомных собак от узаконенной там эвтаназии. Местный «Центр льготной стерилизации» выиграл контракт на отлов бродячих псов, а затем отказался их убивать, как того требует местное законодательство.

«Была прямая угроза, что контракт заберёт подрядчик, готовый убивать собак! И этот подрядчик не из нашего региона. Поэтому Союз экстренно принял единственное верное решение — контракт наш», — говорится в сообщении Союза зоозащитных организаций Оренбурга.

Там также назвали закон об убийстве бродячих собак «преступным» и сообщили, что «начали борьбу в правовом поле» и подали заявления в прокуратуру и суд.

«Мы пока не можем изменить убойный закон, принятый правительством Оренбургской области. На это нужно время. Поэтому сейчас главная наша задача — спасать, содержать и пристраивать собак!» — заявили в Союзе, подчеркнув, что «ни одно животное не будет умерщвлено».

«А с бизнесменами, которые лезут в наш город с других регионов с целью убить наших животных, мы разберемся», — пообещали там.

До тех пор пока действует закон об убийстве бродячих животных, зоозащитники намерены содержать отловленных собак на карантине и стерилизовать, а спустя 10 дней вместо умерщвления отправлять невостребованных животных на территорию благотворительного фонда «Сердце в унисон». Собак, проявляющих немотивированную агрессию, которых по новому закону также положено убивать, будут отселять в отдельные вольеры, а затем с ними начнет заниматься кинолог.

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