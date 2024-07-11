Российская разведка рассекретила донесение агента о планах Франции отправить в Украину две тысячи солдат

Служба внешней разведки (СВР) России рассекретила донесение своего агента под псевдонимом Феликс, в котором говорится о подготовке Франции к отправке в Украину около двух тысяч солдат. На документ, опубликованный в июньском номере журнала «Разведчик», обратила внимание газета «Ведомости».

В донесении, датированном 18 марта 2024 года, говорится, что в вооруженных силах Франции обеспокоены возросшим числом погибших в Украине французов. Как утверждает Феликс, только в результате российского удара по пункту временной дислокации иностранцев под Харьковом 17 января погибли десятки французских граждан.

«Тем не менее, по имеющимся данным, французский контингент для отправки на Украину все же готовится. На первоначальном этапе он составит порядка двух тысяч человек. В военном ведомстве Франции опасаются, что столь значительное воинское подразделение не удастся перебросить и расквартировать на Украине незаметно. Таким образом оно станет приоритетной легитимной мишенью для атак со стороны российских Вооруженных сил», — сообщил агент российской разведки.

О подготовке Франции к отправке в Украину двух тысяч военных 19 марта сообщал директор СВР Сергей Нарышкин. Представители Парижа тогда назвали это заявление «еще одним примером систематического использования Россией массовой дезинформации». В свою очередь, в российском МИДе такую реакцию Франции сочли «отказом от своих граждан».

В феврале 2024 года президент Франции Эммануэль Макрон допустил отправку в Украину французских солдат. Тогда он заявил, что «поражение России необходимо для безопасности и стабильности в Европе».



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