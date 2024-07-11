Пытавшейся защитить сына от пьяного сожителя женщине дали 8 лет колонии

Михайловский районный суд Приморского края приговорил местную жительницу к восьми годам колонии за умышленное причинение тяжкого вреда, повлекшее смерть потерпевшего ( ч. 4 ст. 111 УК). Женщина, чье имя не сообщается, защищала своего 13-летнего сына от пьяного сожителя.

В сообщении пресс-службы суда говорится, что «в момент совершения преступления» женщина вместе со своим сыном и сожителем находилась на кухне. В какой-то момент подросток попросил отрезать ему колбасы. В ответ мужчина, который в тот момент был пьян, дважды ударил мальчика головой об стену.

«Мать возмутило такое отношения к ребенку, она начала кричать на сожителя, на что он стал обзывать ее в ответ. Между ними завязался словесный конфликт, в ходе которого потерпевший неоднократно оскорбил ее в грубой нецензурной форме, но физическую силу к ней не применял», — говорится в публикации пресс-службы суда.

После этого женщина взяла кухонный нож и ударила своего сожителя в верхнюю часть правого бедра. Осознав, что случилось, женщина около получаса пыталась остановить кровотечение, а когда поняла, что не получается, то вызвала скорую помощь. Мужчину увезли в больницу, но медики не смогли ему помочь, он умер.

«​​Суд учел все обстоятельства дела и назначил подсудимой наказание в виде восьми лет лишения свободы в колонии общего режима», — отмечается в публикации на сайте суда.

Сейчас в России судят журналистку РБК и «Ведомостей» Оксану Гончарову по обвинению в умышленном убийстве бывшего гражданского мужа Алексея Самусева, который избивал ее более 15 лет. Она ранила его ножницами во время очередной ссоры и он умер в больнице. Суд присяжных начал рассматривать ее дело 3 апреля.

В мае стало известно, что за два года от домашнего насилия погибли почти 900 женщин. «Верстка» подсчитала, что в 2021 году 448 женщин убили их партнеры или близкие родственники, еще 447 погибли от их рук в 2022 году. При этом общее число уголовных дел, связанных с домашним насилием, выросло в 3,5 раза по сравнению со статистикой 2019 года.

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