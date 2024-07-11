Пытавшегося вывезти на себе 28 килограммов золота мужчину задержали в аэропорту Махачкалы

В аэропорту Махачкалы пограничники задержали вылетавшего мужчину, который пытался незаконно вывезти 28 килограммов золота. Об этом, как передает государственное агентство ТАСС, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

«В воздушном пункте пропуска Махачкала у следовавшего из Российской Федерации пассажира обнаружено 54 кустарно изготовленных слитка золота и лом золотых ювелирных изделий общим весом свыше 28 килограммов. Груз был сокрыт под одеждой в специально изготовленном корсете. Стоимость изъятого превысила 142 млн рублей», — сообщили в спецслужбе.

Там добавили, что против задержанного возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде стратегически важных ресурсов (ч. 1 ст. 226.1 УК). Она предусматривает наказание от штрафа в размере до одного миллиона рублей до лишения свободы на срок до пяти лет.

В августе 2023 года сотрудники таможни в московском аэропорту Внуково задержали 32-летнего гражданина Армении. Как сообщалось, тот пытался вылететь рейсом в Турцию с двухкилограммовой золотой цепью на шее.

Мужчина пытался пройти на таможне через «зеленый коридор», а после задержания сообщил таможенникам, что купил украшение за 50 тысяч рублей. Однако, позже экспертиза установила, что цепь на 99,9% состоит из золота 999 пробы и ее приблизительная стоимость составляет девять миллионов рублей.

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